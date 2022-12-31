李鍾碩、IU認熱戀4個月　IU經紀公司：希望粉絲溫暖看待這段戀情

李鍾碩、IU正式熱戀，兩人被拍到在日本度過3天2夜的耶誕約會，HighZium Studio經紀公司回應「最近從朋友關係發展成戀人，真摯地交往中，請多多支持我們，讓我們的美好愛情繼續下去」，IU的經紀公司EDAM娛樂也證實，「希望粉絲能溫暖看待這段戀情」。



《Dispatch》報道指出，李鍾碩、IU在名古屋超高級度假村低調度過了3天2夜的約會，還特地不同時間回國，李鍾碩在20日為了見面會飛到大阪，IU則是24日到名古屋，最終在名古屋最好的度假勝地Aman Nemu相會。

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D社另外爆料，根據兩人熟識的好友指出，雙方家人都已經承認了他們的關係，「IU為李鍾碩的妹妹唱婚禮歌曲，李鍾碩這次也邀請IU的弟弟一起同行」。IU的友人還向「Dispatch」透露，「他們為彼此帶來正面的影響，已經交往大概4個月左右了。」

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