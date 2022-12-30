冬天分手機率比平時高2倍？2022年回顧：娛樂圈7對宣布分手離婚CP

2022宣布分手離婚明星｜天氣反映心情，但原來天氣也影響著愛情關係？有調查指出情侶在冬天分手的機率比平時高2倍，亦有研究提到有2個節日是分手高峰期，究竟是甚麼原因呢？2022即將過去，在這一年，娛樂圈中亦有不少備受看好的「金童玉女」，因種種因素令戀情終結，一眾粉絲也感到相當可惜！



分手竟與天氣有關！冬天分手機率比平時高2倍？

《CCN》曾經有報導引述 Facebook 數據指出，冬天的分手機率比起其他季節高出2倍！專家指出，有一種症狀名為「季節性情緒失調」，當面對新季節的來臨，適應能力會變得緩慢，加上冬天日照時間較短，令人體釋放更多褪黑素，而被視為「人類快樂來源」的血清素反而減少，令人變得更情緒化，容易感到煩厭、情緒低落，甚至會連帶影響與另一半的關係，嚴重或會導致分手！

另外，英國作家 David McCandless 亦曾經綜合了 Facebook 用戶所公布的「感情狀況」作統計，數據顯示，位居榜首的分手高峰期是情人節，其次就是聖誕節前2個星期，兩個節日均是在冬天，看來冬天的分手機率確實較高！

冬天分手機率比平時高2倍？（《無法抗拒的他》劇照）

回顧2022年娛樂圈7對宣布分手、離婚CP

2022年，娛樂圈中亦有不少備受看好的「金童玉女」宣布分手或離婚，令一眾粉絲也感到非常可惜，立即看看2022年娛樂圈中7對戀人步入終結CP！

2022宣布分手離婚明星｜莊鍶敏、楊秉逸

現年42歲的莊鍶敏，於2019年高調認愛台灣珍珠奶茶店老闆Brian楊秉逸，兩人拍拖僅半年就結婚，並於女方的豪宅行禮及簽紙。楊秉逸婚後要返回台灣處理公務，所以兩人結婚後也要長時間分隔兩地，尤其近年因疫情關係，令夫妻兩人聚少離多。

楊秉逸在婚前曾對莊鍶敏承諾，在結婚後願意移居香港或內地陪伴妻子，但後來卻以放不下台灣生意為由，未有兌現承諾，就連生日，丈夫也只是透過短訊送上祝福，令莊鍶敏大感失望。兩人因定居問題一直未達到共識。莊鍶敏透露丈夫在今年10月透過訊息向她提出很多無理條件，但卻一直不提「離婚」二字，最終逼莊鍶敏說出口。兩人正在辦理離婚手續，莊鍶敏直指自己「被離婚」，令她傷心欲絕，亦坦言以後都無意再談異地戀了！

2022宣布分手離婚明星｜莊鍶敏、楊秉逸（jacquelinchng＠IG）

2022宣布分手離婚明星｜現年42歲的莊鍶敏，於2019年高調認愛台灣珍珠奶茶店老闆Brian楊秉逸，兩人拍拖僅半年就結婚，並於女方的豪宅行禮及簽紙。（YouTube@莊鍶敏 Jacquelin Ch'ng 影片截圖）

2022分手離婚明星｜泫雅、DAWN

泫雅與DAWN拍拖7年，一直也是被外界看好的「金童玉女」，但在今年11月，泫雅突然親自在社交平台上宣布兩人已經分手：「分手了，以後我會是朋友同事，多謝大家一直以來的支持和愛護」，消息一傳出瞬間震驚全球粉絲！

泫雅與DAWN向來愛得高調，在今年初更宣布求婚成功，粉絲們本來以為兩人可以步入婚姻，結束愛情長跑修正果，怎料最終也是分手收場，網民也不禁感嘆：「敵不過七年之癢」！

2022分手離婚明星｜泫雅、DAWN（IG@hyojong_1994）

2022宣布分手離婚明星｜當奴、張詠恩

著名DJ、「艾粒」成員唐劍康（當奴）於今年10月，坦承與張致恆家姐張詠恩（Jan）已離婚5年，當奴強調兩人分開並不涉及第三者，主因性格不合，至今依然保持友好關係，只是他們離婚一事低調處理，不希望事件會對身邊人帶來影響。

當奴與張詠恩在2011年結婚，在6年婚姻之中，歷過不少患難，先是張詠恩突然中風入院，之後又到當奴被打傷，大家一直都在對方身邊不離不棄地支持與照顧，只可惜兩人不能再以「夫妻」身分陪伴在對方身旁。雖然分開了，但相信他們仍然是大家重要的「家人」。

2022宣布分手離婚明星｜當奴、張詠恩（donaldtong＠IG）

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