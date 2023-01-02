63歲車保羅曬保險中介舊照　同街市監督員時期極大對比勁斯文靚仔

63歲車保羅（Paul）最近參加內地演技綜藝節目《無限超越班》，因真誠的態度，及對演戲的信仰在內地圈粉無數，不但微博激增逾10萬粉絲，年尾才經營小紅書的他在不足半個月時間內已收穫36萬粉絲。

戇豆先生與車保羅在電影中有一幕交換情報的戲份，二人同框的景象亦因此得到保留。（imdb）

車保羅一路走來絕不容易。自2003年離開無綫（TVB）後，車保羅曾任職保安、雜工、地盤工等，生活艱苦，更一度要領取綜援生活。為了維持生計，近年他試過做邊防監察、到方艙進行消毒工作，惟月薪只有一萬多元。不過近來拍攝《無限超越班》短短3日便收到6位數酬勞，事業終迎來起色！車保羅又爆早前在內地拍5日工都有近10萬進賬，相信之後生活都能改善不少。而菲裔妻子對車保羅多年來不離不棄，車保羅今有三個孫子，過上了有子孫圍繞的晚年生活。

車保羅娶菲傭Inday由主僕變恩愛夫妻！（車保羅＠FB）

上周四（29日）車保羅於小紅書發文，與網友分享6張生活照，其中有他任職保險中介時的證件照，頭髮梳得貼服整齊，西裝革履，臉上白淨，當時車保羅相當斯文靚仔，他指從事保險業經常要見客，搵食不易：「代理人就是每天東跑西跑，一個月需要有五個成功的客戶，每天都跑在街上。那也好，在街上你也看到很多東西。」此外，車保羅又曬出在任職街市監督員的照片，他指：「是不是也很酷的感覺。」

車保羅曾任職健康監測員。（車保羅＠FB）

其中車保羅曬出一張在家中與孫仔女的合照，孫仔孫女都坐在爺爺旁邊，感情融洽。從相中可見，車保羅家設計樸素，地氈、梳化、窗簾等也是普通人家中可見，車保羅開心地發文分享：「我在拍一個電影做了特效妝，回來之後跟孫子孫女的合影，哎喲，他們兩個真的太可愛，有他們我簡直太幸福。」

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有網友指感覺車保羅與其他經常曬出豪宅的香港藝人家有頗大出入，「並不是想象中的香港演員都住豪宅」、「這張和孫子孫女的照片真的像身邊的爺爺奶奶一樣，普通房間、普通裝飾、特別親近」。有網友解釋實際上TVB演員薪酬很低，「TVB演員大部分不是明星，很多都是搭巴士地鐵上班的，收入很低，他們很多人同時都有其他職業」、「TVB工資很低，根本買不起豪宅，不像內娛明星」；不過有人認為車保羅是因早期太「爛賭」才儲不到錢。

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