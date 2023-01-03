內衣女神周曉涵下身失蹤意態撩人　一個角度激似BLACKPINK Jisoo

台灣內衣女神周曉涵剛結束台劇《校園機智生活》的拍攝，隨即投入拍攝新劇《加油喜事》，事業運超旺，也沒荒廢管理好身材，近日她曬照分享對於2023年新年期許，只見照片中，她穿粉色長袖衫，看似渾身包緊緊，但卻製造出下半身失蹤的性感穿搭，小露半截的美腿，搭配懶臥沙發、張唇咬指姿態，一時間引發網友瘋狂，還有人發現這張角度與韓團BLACKPINK成員Jisoo撞樣，同樣性感撩人。



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周曉涵透露送走2022年、迎接2023年心情，表示內衣代言邁入第8年，又接了3個新代言，還實現從未想過的單曲願望：「算是沒遺憾了吧！」去年一整年，她將大部分時間都給了工作，但成果豐碩，她感謝幫助過、鼓勵過、愛過自己的人，期待新的一年能接到喜歡的工作，也能有更多時間做喜歡的事。

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自30歲起，周曉涵連續8年代言內衣品牌，美胸保養向來不藏私，曾透露因過去其實罩杯不大，於是開始尋求豐胸訣竅，每周一次找上知名按摩師按摩，才「二度發育」讓上圍從B罩杯升級到D罩杯。

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