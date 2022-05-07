性感女神周曉涵包浴巾呆坐窗邊「放送白滑美腿」網民跪求睇正面

台灣女星周曉涵兼具甜美外型及火辣身材，近來演出台劇《機智校園生活》掀起討論，忙碌之餘，仍經常透過社群平台分享生活，日前難得放假，和好姐妹相約住酒店假裝去旅行，全身僅包浴巾、靠在窗邊欣賞風景，絕美背影引發網友暴動。



近兩年台灣受到新冠疫情影響，當地人已經許久沒有旅遊，周曉涵日前難得放假，可惜也哪裡都去不了，靈機一動，決定和好姐妹一起住飯店放鬆享受，還特地選了有溫泉設施的日式飯店，來個「偽出國」，想像自己身在日本的感覺。

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而周曉涵也在Instagram分享一系列美照，只見她包著浴巾、靠坐房內沙發上，看著窗外一片藍天，秀出白皙美背及大長腿，單薄浴巾更顯盡她蠻腰、翹臀，前凸後翹的傲人曲線相當性感。

久違解放引起網友熱烈反應，「女神的背影，果然不同凡響」、「很棒的地方，曉涵好美」、「太幸福了」、「伍老師好美」、「看到長腿」、「哇哇哇！水」，紛紛許願：「跪求正面照啊！」

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