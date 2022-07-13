「內衣女神」周曉涵趁夏天豪派福利　床上披半透薄紗遮肉卻更性感

有「內衣女神」之稱的37歲台灣女星周曉涵出道多年，過去曾拍過不少廣告和偶像劇，近期她出演TVBS八點檔《機智校園生活》，人氣因而再度攀升。周曉涵出道時因「眼鏡娘」氣質形象深受粉絲喜愛，而且還有天使臉孔與魔鬼身材，平日她也不吝惜分享火辣美照。最近她在社群發文強調自己並未刻意減肥，且在Facebook和IG曬出不同的「福利照」，許多人紛紛大讚超寵粉。



周曉涵11號先後在Facebook和IG發文，並曬出過往代言內衣照片，內容寫下，「雖說我也沒在特意減肥，但夏天嘛，總是會想要穿短褲、細肩帶類型的衣服，你們有什麼抑制食慾的方法呢？」至於周曉涵的方法為何？她透露其實很簡單，就是把代言照片拿出來看一看。

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有眼利網友發現，周曉涵在Facebook和IG分享的火辣內衣照，兩者以不同方式呈現。其中Facebook部分，周曉涵穿著桃粉色內衣和小褲褲入鏡，性感地坐在沙發上，身上看不見贅肉，S曲線和長腿一覽無遺。至於IG，則是穿著藍色內衣褲，外面搭著一件白色薄紗，慵懶地躺在床上，姿態十分撩人，既性感又不失優雅，兩者呈現截然不同的感覺。

周曉涵的辣照一出，網友們紛紛大讚：「曉涵女神太美了！身材太好了」，甚至還有人笑稱，「根本不相信妳有胖過！」更有網友盛讚，周曉涵在Facebook和IG分享曬出不同福利照，讓網友眼睛大吃冰淇淋地說「超寵粉」。

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