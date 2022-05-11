性感女神周曉涵三代都係美女！IG曬家庭照網民驚呼：基因超強大

由宥勝、周曉涵主演，台灣TVBS劇集《機智校園生活》播出破百集，首度參與超過100集的戲劇，宥勝感觸很深，希望未來可以再慶祝1000集！他除了感謝觀眾的支持，和劇組演員相處像「大家庭」，「有一種大家會永遠在一起的溫暖」。



8號適逢母親節，宥勝、周曉涵都在劇組度過，說起過往母親節， 一張張照片都是值得紀念回憶，宥勝提到每逢母親節，都會和家人聚餐，送小禮物、卡片，有一次在母親節時，他拍了張親吻阿嬤臉頰的照片，並洗出來裱框，那張照片至今還珍藏著，非常有意義。

周曉涵則和母親、外婆拍攝三代同堂照，祖孫三代分別代表30、60、90三個世代，她張開雙手環抱媽媽、外婆，三美同框顯示美女遺傳基因強大，有網友大讚：「媽媽像姊姊，外婆像媽媽，外婆看不出90歲」，還有網友嘴甜喊：「岳母」，三代同堂溫馨又帶點微復古風的照片，她直呼這次拍攝是很值得紀念的禮物，成品讓自己和媽媽、外婆都很滿意。

【圖輯】三代都係大美人！點圖放大看周曉涵「三代同堂照」及更多IG性感照👇👇👇

+ 17

劇中，宥勝與周曉涵感情走向備受關注，他也預告：「讓觀眾等那麼久，終於有進展了。」之前《機智校園生活》在YouTube頻道上首映直播，現慶祝播出滿100集，自9號起回歸播出完整版，演員群也將上線陪觀眾一起看，其中酒令李星鏴曾喊話若在線破1萬3千人，就要敲碗女主角周曉涵跳舞的諾言，如今也呼喊網友一起來破紀錄。

延伸閱讀：

女友「機警2堅持」救回納豆 依依超強學歷被起底

演藝圈大咖全來了！姜受延靈堂曝光眾星齊弔傳奇影后

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】