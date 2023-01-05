叱咤2022 | 姜濤跌落神壇三大主因　改善一個致命傷隨時成巨星

MIRROR人氣王姜濤在本年度《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》憑《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」第4位，腳傷初癒的他在台上大動作又跪又跳，及後更行落台走入觀眾席，霸氣高呼「let’s go」「I’m back!」兼行勻全場，非常落力。可是今次表演卻評價兩極，商台將姜濤表演片段上載至YouTube，DISLIKE數遠超LIKE數，達3萬6千，為何今次姜濤「人氣王」效應失效？有一個致命傷必須要改善。

姜濤傷癒復出上台演出。（資料圖片）

商台上載當晚姜濤唱歌片段，曾吸逾高達3萬6千dislike。（Youtube截圖）

1. HIGH爆演繹不合時宜

姜濤在頒獎禮上大動作舞蹈，以及戲劇化演唱並非首次。早於上屆「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2021」 姜濤奪下「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」演唱《Master Class》時便走入觀眾席HIGH爆起舞，當時正值姜濤人氣高峰期，是粉絲圈以外的觀眾對這位高人氣新秀投以高度注目之時；此外，彼時姜濤蟬聯「我最喜愛的男歌手」，的確值得開心，連張敬軒站起拍手鼓勵，故當時的姜濤以高姿態慶祝是好睇的，亦有助增加頒獎禮戲劇性；同年姜濤演唱《Dear My Friend,》哀悼摯友，哭得泣不成聲，觀眾感受到共鳴，成功製造出感人效果。

姜濤去年演唱《Dear My Friend,》在台上泣不成聲。（節目截圖）

一年過去，香港觀眾習慣了姜濤的存在，好奇心逐漸減淡，加上高姿態演出不是首次，雖可視作風格，但容易令人厭倦，觀眾心感「又嚟？」也是無可厚非。此外，今次姜濤只是奪下十大第四位，從獎項重量而言，似乎不值得他如此高調慶祝；要說慶祝腳傷回歸，理由又不夠充分。

重溫姜濤上年HIGH爆跳《Master Class》：

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2. MIRROR有比較有傷害

說MIRROR成員之間沒有比較，那肯定是假的。今年同隊的Ian（陳卓賢）一整年的努力有目共睹，《留一天與你喘息》、《Distance》、《Got U》均取得高評價，加上Ian有份參與製作，更令外界覺得他誠意十足。近年有傳經理人花姐「契仔」由Ian變成了Anson Lo（盧瀚霆），粉絲之間又流傳Ian未受到公司重用，今年他憑個人實力奪下「叱咤樂壇唱作人」銅獎，《留一天與你喘息》又打入十大第7位，實至名歸。而被指「下弦」Jeremy（李駿傑）亦苦盡甘來，在今年的《叱咤》及《新城勁爆頒獎禮》舞台跳唱令人眼前一亮，獲得不少稱讚，大家都衷心為他感到高興。

Ian今年表現有好大進步。（節目截圖）

然而不少人認為姜濤的《鏡中鏡》好聽度不如《留一天與你喘息》，不解為何會贏了Ian，激進粉絲更直斥賽果不公，商台偏幫人氣較高的姜濤。而一向公認唱得、歌又好聽的Jer（柳應廷）今年推出的《MM7》、《離別的規矩》、《自毀的程序》都被不少人稱讚不比姜濤差，個人獎項卻食白果，更令樂迷感到不解。

Jer。（葉志明攝）

3. 唯一致命傷

無可否認，姜濤的魅力是與生俱來，可是作為想成為歌手的人，他唯一的致命傷便是唱功。單看今年《叱咤》，姜濤表現不但不及Ian及Jeremy穩定，最後輪到MIRROR合唱《We All Are》時，姜濤更出現甩嘴情況。姜濤2018年從《全民造星》出道，2019年推出首支個人作品《一號種籽》，頭一、兩年大家都會對新人較為包容，但出道了一段時間，姜濤演唱仍不時意外「甩轆」，尤其同隊兄弟已迎頭趕上，均有很大進步的時候，比較之下觀眾會更為嚴格。既然姜濤早已揚言要全心發展音樂路，樂迷自然會報以更大期待。

至1月3日下午商台疑隱藏了姜濤唱歌片段dislike數目，只能看到有幾千讚好。（Youtube截圖）

當然姜濤既要拍廣告又要拍劇，近來更要專心養傷，狀態失準在所難免，也並非他一人之過。然而倘若姜濤只靠人氣、不改善唱功的話，估計MIRROR其他隊員很快會奪去他的光芒，質疑之聲只會有增無減。有實力才能走得遠，事實上，姜濤的魅力是他的天生優勢，令他能比其他人更快紅，也是其他藝人「恨都恨唔到」的優點，只要改善唱功，相信未來升級做更高層次的巨星是指日可待。

點擊睇今年姜濤跳唱《鏡中鏡》：