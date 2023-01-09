柯震東傳毀容臉縫30針　劇組還原事發經過　指「不明原因」釀意外

【柯震東傳毀容／乩身／Netflix】柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威主演Netflix奇幻劇集《乩身》，去年11月14號劇組浩浩蕩蕩於基隆舉行開鏡儀式，豈料，拍攝1個多月後，今天卻驚傳男主角柯震東因無人機破相，劇組也還原當時的經過，坦承「不明原因」造成意外。



柯震東在片中飾演玩世不恭的《乩身》韓杰，但非像傳統乩身「敲打自己」的設定，而是更重於角色性格的揣摩。近日台媒《聯合報》接獲獨家消息，指出柯震東在拍攝一場動作戲時，因無人機近距離捕捉臉部特寫，一度是傳出機器疑似突然失靈，急速墜毀在他面前，而遭到葉片劃破臉，當場鮮血直流。

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對此《乩身》劇組也還原當時狀況：「2022/12/27晚間柯震東在拍攝『乩身』時確實有發生無人機事故意外，劇組現場都有符合拍攝安全標準與做好防備措施，包含無人機也有螺旋槳葉保護罩包覆，現場並無發生無人機爆炸、葉片四射狀況。但很遺憾的，不明原因造成無人機意外撞到柯震東臉部顴骨區造成受傷，除了劇組緊急將演員送醫外，後續柯震東經紀人也有安排做較細緻的處理方式縫針，劇組對柯震東與經紀人感到相當的遺憾以及抱歉，目前我們也正在積極調查意外真實發生的原因。」

至於男主角柯震東的戲份，劇組也表示：「已經暫停拍攝，希望他可以有足夠的時間休養與康復，等到確認完全康復後才會回到劇組參與拍攝，劇組目前會先復工拍攝其他場次。」

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