柯震東、峮峮因同款星星被「疑似認愛」　當時人火速這樣回應

男星柯震東去（2022）年底被拍到和女星峮峮街頭夜遊，被爆出曖昧情，峮峮當時受訪表示兩人是「認識很久的朋友」，目前依然單身。但日前卻有眼尖網友發現，峮峮跟柯震東的家中有同一個星星擺飾，分別PO出限時動態時，讓人不禁好奇「是否認愛了」？柯震東還留下曖昧文字，對此，峮峮與經紀人都親自回應了。



兩人都擁有的星星擺飾是大阪環球影城的紀念品，日前峮峮才剛從日本回來，家中有這樣物品很正常；而柯震東則是大方PO出星星擺飾的近照，寫下「今晚有星星陪伴」，疑似認愛。有網友指出，峮峮在搬家前，電視旁邊擺的都是放著小鬼（黃鴻升）的666公仔，如今換成和柯震東同款星星，「這是低調認愛了嗎？感到心痛是正常的嗎？原來被女神騙說是單身是這麼難過的一件事」。

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針對網友的疑問，峮峮經紀人回應《TVBS新聞網》記者：「沒有認愛，就是巧合，很多去日本遊玩的人都買了星星，峮峮也不例外，她的兩顆星星，一個在電視邊，一個在書架上，單身中，認真工作。」峮峮本人也火速發聲，拍下擺在房間的第二顆星星擺飾，無奈地說：「那個，我的第二顆星星，一直都在房間裡，難道全世界有星星的人，都是我寶貝？」讓傳言不攻自破。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】