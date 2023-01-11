《單身即地獄》日本版遭網民恥笑係「顏值地獄」：單身原因好明顯

【單身即地獄／洗牌島／Netflix】日本版的《單身即地獄》“Shuffle Island”（シャッフルアイランド）第三季在近期上架，但卻有網友不滿男嘉賓們的顏值引起熱議！有網友甚至故意把男嘉賓的照片截圖放大，並放在微博上瘋傳。



「日本版單身即地獄男嘉賓顏值」近日登上微博熱搜。根據資料顯示，《Shuffle Island》又稱之為《洗牌島》，男嘉賓和女嘉賓一開始會分開到兩座島上，分別是Blue Island（藍島）和Pink Island（粉紅島）。節目組會規定Shuffle Time（移動時間）來讓男女嘉賓們輪流互動，並從中找到屬於自己的真命天子/女。

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在這七天八夜的行程，被挑選中的嘉賓就必須到對面的島上去與其它人互動，所以會有 1 男 VS 6 女或者 1 女 VS 6 男的情況發生！據說，《Shuffle Island》已經推出了三季，但這一季中的男嘉賓們卻被網友吐槽顏值：「單身原因很明顯」、「確實是地獄」、「可能脫單有些困難了」。由於有些男嘉賓的膚色比較黑，網友甚至嘲諷：「請問這是一檔新的野外求生節目嗎」、「賜名《瘋狂原始人》」。

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此外，也有網友拿出Netflix韓版的《單身即地獄》和日版的做出比較：「一直覺得日本對男藝人的審美有點迷」、「感覺還是小栗旬、木村拓哉，那個年代的日本男星能打」、「我覺得韓國男的也長的不行，但是比較符合我的審美」。雖然評論區湧入大批網友們的吐槽，但還是有理智的網友幫日版的《Shuffle Island》說話：「這才是正常的顏值，評論裡各位都被各種美顏濾鏡洗腦了」、「很正常吧，普通人的長相，沒必要這麼抵觸吧」、「普通人而已，其實還是不錯的」。

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只能說男嘉賓的照片都被網友們放大來分享了，實際上真正的影片看上去全部男嘉賓都很不錯，還有幾位的身材簡直是天菜等級！

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