許瑋甯IG再曬內衣照 網民視線向下掃 薄紗底褲撼贏上圍成功搶fo
撰文：TVBS新聞網
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許瑋甯2021年底與邱澤結婚，榮升人妻後事業越來越旺，內衣品牌副業「an.niversary」也經營得有聲有色，她10號曬出一系列火辣照，脫到僅剩內衣，吸引超過上萬人按讚朝聖。
許瑋甯婚後雖然對於家庭生活相當低調，但也不時會分享與老公邱澤的私下生活，總能引發外界關注，副業經營也成的她，在IG曬出性感照，僅穿著綠色內衣，大方展現性感上圍、腰線，往下一看，更是僅穿著薄紗內褲，性感指數爆表。
【圖輯】點圖放大看許瑋甯為內衣品牌拍攝的性感照👇👇👇
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照片曝光後，網友驚呼：「辣的真高級」、「美哭我了」、「美的有點太超過」、「瑋甯姐這美，改天能否請邱澤露上半身，展露他的身材」、「敲碗老公當攝影師，來組老公視角」。
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