許瑋甯邁入40歲卻與19歲時零差別！女神凍齡5秘訣　洗臉最關鍵

【她和她的她／許瑋甯／Netflix】許瑋甯新劇《她和她的她》一開播就登上Netflix排行榜NO.1！精湛的演技完美詮釋創傷型人格，網友說「每場戲看了都讓人好揪心」、「女神太棒了」而劇外的她最近則幫時尚雜誌拍攝封面，38歲即將邁入40歲的她依然擁有盛世美顏，對比19歲照片根本零差別！



許瑋甯的38歲和19歲

之前許瑋甯曾於社交平台分享自己19歲的照片，照片中的她與現狀相去不遠，年紀尚輕卻已美貌驚人！許瑋甯說：「我記得這張是媽咪的幫我拍的，也是人生中第一次的離子燙，啊～眼神中的笑容與純真呀⋯⋯喔！！還有漸漸消失的膠原蛋白。」雖是19年前的舊照，但要說是最近才拍編編也相信！神凍齡的容貌讓網友讚嘆「你好誇張完全一樣」、「幹嘛拿剛剛拍的照片人，凍齡女神」、「實在看不出來跟現在的差別」。

【圖輯】38歲和19歲完全零分別！點圖放大了解許瑋甯5個凍齡秘訣👇👇👇

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許瑋甯保養祕訣一、不過度清潔

馬上就來分享凍齡女神許瑋甯的保養秘訣~由於她是乾性肌，為了維持肌膚的水嫩透亮，「不過度清潔」就是她的小祕訣！許瑋甯曾於受訪中表示，她一週只用一次洗面乳！平常她不管有沒有化妝，晚上都一定會卸妝，後續就不再洗臉直接進行保養，早上起床臉有點出油，那是肌膚最自然的保護屏障，因此不需特別使用洗面乳，只要用溫水洗一下就OK了，這樣就不會因為過度清潔讓肌膚流失水分。

許瑋甯保養秘訣二、喝薏仁水、檸檬水

許瑋甯分享自己非常喜歡曬太陽，所以會特別注意做好防曬，為了曬後不變黑或長斑，她會多喝薏仁水、檸檬水，不但能美白，皮膚也會更透亮！另外曬後她會先用化妝水濕敷兩頰，做一個補水跟鎮定退紅的保養，之後再擦上溫和的美白產品，這樣就算曬出小曬斑，也能在短時間內快速淡化~養出雪白肌膚。

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許瑋甯保養秘訣三、注意鼻翼、嘴角

許多女生在清潔或保養上常常會忽略小細節，導致鼻翼、嘴角顯得特別暗沉，許瑋甯分享她在卸妝時會使用油或乳輕柔按摩，有時會用卸妝水濕敷擦拭順便去角質，用溫水清洗時她會用潑的，絕不用力搓揉肌膚，洗淨後要特別注意鼻翼和嘴角有沒有卸乾淨，若有殘留就很容易導致色素沉澱。

許瑋甯保養秘訣四、隨時敷面膜

想要維持好膚況就要注重保濕，許瑋甯喜歡用面膜來幫肌膚加強補水，上妝前會先敷一片、拍戲有空檔看劇本時也會敷，讓肌膚喝飽水分，就能延緩皺紋冒冒出，妝前保養也能讓底妝更服貼透亮！

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許瑋甯保養秘訣五、66飲食法

身材纖細的許瑋甯最知名的就是66飲食法！曾經她也因為嬰兒肥備感困擾，靠這招瘦下10幾公斤！66飲食法原則很簡單，就是每餐只吃6分飽、晚上6點後不進食，但吃進口中的食物也要挑，最好是天然原型食物，並注意蔬菜、蛋白質、澱粉配比，健康吃不必餓肚子就能保持身材好狀態！

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