許瑋甯婚後繼續解放性感拍情慾片！台劇《第9節課》7大賣點逐個數

【許瑋甯／第9節課】許瑋甯、陳昊森主演的台劇《第9節課》原本以為是一段淒美的師生戀，沒想到隨著劇情來到後半段，卻發現案情不單純，除了感情線之外，校園欺凌、親子關係、職場算計等都相當精彩，到了第6集之後更是開始反轉再反轉，讓觀眾驚呼：「我到底看了什麼！」以下就讓儂編來介紹《第9節課》7大賣點！



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一、劇情反轉再反轉

《第9節課》劇情第6集開始急轉直下，直接從戀愛劇變復仇劇，原來陳孟筠（許瑋甯飾）會接近張一翔（陳昊森飾）原因並不單純，在一翔媽媽謝淑芬（尹馨飾）邀請到家中吃一頓鴻門宴，孟筠支開張一翔後揭穿謝淑芬與自己爸爸不堪回首的出軌過往，讓謝淑芬既震驚又害怕，這次翻轉讓許瑋甯的角色層次大幅升高。最新2集孟筠和一翔進展神速還發生了關係，卻在第8集因孟筠外婆的一句話讓她開始懷疑一翔的身世是否與當年淑芬與爸爸偷情過後懷的孩子有關。這「師生戀」變「姐弟戀」的超展開，讓網友整個大炸鍋！

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二、唯美親密戲

《第9節課》目前公開的三段親密戲，包含張一翔（陳昊森飾）的幻想、陳孟筠（許瑋甯飾）因被謝淑芬（尹馨飾）激怒抓著張一翔去時鐘酒店差點發生關係，以及陳孟筠和張一翔終於確認彼此心意後發生的第一次關係，就是透過三種完全不同風格的動作、畫面和氛圍呈現，帶出不同階段的演員情緒轉折、故事推進，拉高了激情戲所帶出的高度。

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三、糾結的親子關係

劇中謝淑芬為典型「虎媽」，連張一翔出門穿什麼衣服都要親自挑選，兒子在家茶來伸手、飯來張口，媽媽在外打點好一切，甚至連科展都花錢賄賂評審，卻始終得不到一翔的尊重，只看到一翔不斷利用自己的身份之便去操控別人，或是叛逆地與制度衝撞，這樣嚴格家教型態下的親子關係也引發網友共鳴。

同一句話也出現在張一翔青梅竹馬夏語心（王渝屏飾）身上，家境清寒靠媽媽（范瑞君飾）在市場賣魚貨維生，媽媽為了讓兩人過更好生活，鼓吹夏語心拿謝淑芬的錢，跟蹤張一翔甚至偷拍回報，也是另一種讓人無奈的關係。

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四、校園欺凌+職場欺凌

劇中孟筠所在的南一高中校園間，不只常見的學長姊欺凌學弟妹，還有老師職場之間的角力也有深刻描寫。孟筠希望讓一翔接受輔導，原本的專任輔導老師請長假，也被其他老師們拒絕利用課後下班時間輔導學生，讓也擁有輔導執照的孟筠不得已出來加班輔導。當孟筠被家長會長針對，甚至傳出師生戀的消息後，老師們也開始排擠孟筠，可見到從校園到職場，欺凌行為無所不在。

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五、新世代校園生活

許多人在追劇時，應該都會對劇中出現「手機股長」這種班級幹部感到新鮮，像小編在讀高中時智慧型手機並不普遍（暴露年紀了），就沒有聽過這樣的職務。不過新世代因為「人手一機」，所以上課前收手機變成例行公事，甚至還有為了收手機而騰出一個「手機室」，從劇中也可以讓脫離高中許久的觀眾一窺現在的校園生活。

六、金獎配樂陣容

另《第9節課》也請來金獎音樂人侯志堅擔任音樂總監一手打造所有主題曲、配樂，侯志堅代表性電影配樂作品包含《月老》以及《刻在你心底的名字》、《那些年，我們一起追的女孩》、《等一個人咖啡》、《小時代》、《我的少女時代》等多部賣座電影。而這次由戴愛玲演唱的主題曲〈那節課沒教的〉也相當洗腦。

七、每個角色都有另一面

這部劇還有一個迷人之處，就是每個角色幾乎都有另一面，從男主角張一翔看似中二病、王子病等多重疾病纏身的「非典型男主角」其實有善良一面；孟筠不只是一個認真、負責的教師，背後其實有不為人知的目的；謝淑芬雖然囂張跋扈又有超強的控制欲，但她對家庭、對孩子卻是真心的愛，每個角色都會隨著劇情的發展表現出多元的面向。

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