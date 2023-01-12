今際之國2｜山下智久「全身上下脹卜卜」肌肉疑造假　導演咁回應

Netflix人氣日劇《今際之國的有栖》（今際之國的闖關者）第二季上線便受到關注，除了朝比奈彩、三吉彩花、土屋太鳳等原班人馬回歸，飾演遊戲關主「梅花 K」久間欣治的山下智久，其全程「裸戲」更是為這作增添吸睛亮點。不過由於身材過份完美，不少影迷認為是CG後製而成，日前導演佐藤信介便出面回應疑問。



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眾所周知，「梅花 K」角色在漫畫中總是全裸出場，作為「裸身主義」的遊戲負責人，遊走在瘋癲邊緣的人格魅力吸引不少人，不過影迷面對山下智久高完整度的還原仍保有疑問，導演佐藤信介日前接受訪問表示：「身體並非CG後製，因為他的身材已經比CG還要完美。」告訴影迷不用在過有疑慮。

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事實上佐藤信介的說法有跡可循，山下智久在拍攝《今際之國的有栖》第二季前，便會一日前往健身房三次，保證於開拍前的完美狀態，而這點亦反映其時長拍攝一個月的出鏡部份。

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