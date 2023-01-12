季前賽｜姜濤身形暴脹網民翻舊賬指影響拍劇　導演寫長文全力護航

MIRROR人氣王姜濤在本年度《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》憑《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」第4位，腳傷初癒的他在台上大動作又跪又跳，及後更行落台走入觀眾席，霸氣高呼「let’s go」「I’m back！」兼行勻全場，非常落力。可是今次表演卻評價兩極，商台將姜濤表演片段上載至YouTube，DISLIKE數遠超LIKE數，高達3萬6千，不少網民在討論區力數姜濤不是，指出他沒有做好明星的本分，不但唱功欠佳、就連身材亦缺乏管理，當中有網民翻舊賬認為姜濤近年身材走樣、嚴重暴脹，不如剛剛出道的青澀模樣。而這個情況更影響工作，事關在去年10月由姜濤主演的電視劇《季前賽》，因為姜濤的身形忽肥忽瘦，出現不連戲的情況出現，因此令他被不少網民圍攻。

叱咤2022｜姜濤表演又跪又衝下台尖叫 罕吸數萬Dislike︰唱緊乜

姜濤叱咤風波持續了幾天。（陳順禎 攝）

《季前賽》的導演袁劍偉今日（12/1）就在IG上載長文為姜濤平反，他指出近日收到不少姜糖（姜濤粉絲名）私信，希望他可以去安慰姜濤，爲此導演袁劍偉表示在這件事件中也參與了一小部份，因此他表示在接受Do姐的訪問時，提及到自己注重劇集大於演員的身形，加上拍攝時期是疫情最嚴重的時期，所有健身房、籃球場都關閉。

因此他對於姜濤變肥有以下想法：「當KT（姜濤）來到劇組，身形變胖了，我可以有兩個反應。一是用盡導演的權力，指責演員，讓他知道他做錯了，抱着慚愧和自卑的狀態來演。還是二，接納他當時的狀態，讓他樂在其中來演。季前賽的形式是喜劇和悲劇夾雜，喜劇的成份更重，所以我選了方法二。並不是我縱容他，是我對工作的信念，不要帶着恐懼來工作。使用恐懼是一種工作方式，但我不享受。」

去年10月由姜濤主演的《季前賽》，因為姜濤的身形忽肥忽瘦，出現不連戲的情況出現。（《季前賽》影片截圖）

導演袁劍偉回應姜濤變肥。（《季前賽》影片截圖）

因此在這事件上，導演袁劍偉表示：「KT需要我的溫言鼓勵還是像網上輿論一樣直斥其非？我覺得一面白牆，一段的空白更合適。對錯是公論，但進步是內心的調整。路還很長，崎嶇是正常的，平坦才沒趣。」

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