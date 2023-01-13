屁股精靈挑戰林襄女神地位「咁曬身材能贏嗎」3張相網民睇足1小時

台灣啦啦隊「Rakuten Girls」的成員們，除了都擁有甜美的外貌，身材更是一個比一個火辣，其中林襄每次亮相更會成為網路上的焦點。不過，近日林襄可有勁敵了！2021年加入的邱紫庭昨（12）日曬出自己穿著比堅尼浸溫泉的照片，展現性感曲線，更嬌喊一句：「借你們欣賞一下。」立刻引發熱議。



邱紫庭日前在個人Instagram發文指出，自己的妹妹日前難得帶她出來浸溫泉，並附上自己身穿黃色比堅尼，開心泡著溫泉的照片。從邱紫庭貼出的照片可以發現，邱紫庭透過「一正一背」的角度，讓大家欣賞她前凸後翹的魔鬼曲線，並嬌羞地喊了一句：「之前認真練的屁屁，就借你們欣賞一下。」

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貼文曝光不到1天的時間，就吸引超過1.1萬人按讚，許多網友也留言表示，「幾張照片讓我看了一個多小時」、「紫庭辣翻了」、「傳說中的水蜜桃臀」、「妳浸溫泉，我們噴鼻血」、「這美臀無敵啊」。後來，這組照片也被網友分享到了PTT表特版，不少網友也大推，「這屁股可以」、「不說外貌，跳舞是真的很認真」、「屁股精靈」。

今年29歲的邱紫庭畢業於台灣文化大學新聞系，過去還曾被封為系花，還曾擔任過系學會長。她在2021年加入「Rakuten Girls」後，除了出眾的外貌與火辣身材外，每次在場邊跳著應援舞蹈時，總是非常賣力，因此也被許多網友們大讚相當敬業。

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