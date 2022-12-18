林襄玩真心話大冒險爆與前度孫生「性史」　發生關係次數嚇人一跳

啦啦隊女神林襄過去曾與孫生交往過，近來在沈玉琳節目上又被爆出，兩人交往時上床的次數少得可憐，林襄透露與孫生第一次發生關係的地點。



林襄在「威廉沈歡樂送」網路節目中，被主持人沈玉琳大爆與孫生交往時的床事，兩人在一起3年好像只有……接著用手比出2，讓林襄羞笑「沒有這麼低！」，而來賓元元則被嚇到連忙問「很累是嗎？」，林襄則解釋「有一種人他面對女朋友是會害羞的」，沈玉琳聽了忍不住大笑。

事實上過去林襄在節目上也曾透露過兩人發生關係次數不多的原因是，因為孫生曾告訴她「你是愛人，愛人是拿來疼的」。接下來林襄與元元換上泳裝泡溫泉，玩起真心話大冒險，林襄被問到與孫生第一次是在哪裡，很直接回答「他家」。

琳妲也曾在影片中談到過孫生的這個情況，他就算有女友，還是會與其他人上床，是因為他覺得這是在懲罰別的女生，自己的女友則是要用來好好愛護的。

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