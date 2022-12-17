林襄殺入影壇拍戲？專訪台灣第一啦啦隊女神　認工作狂唔想談戀愛

擁有32E、24、33傲人上圍的台灣啦啦隊女神林襄外型姣好，深獲不少粉絲愛戴，一舉一動都是焦點。演藝之路難走，偶爾會遇到些挑戰，先前她就捲入一些負面風波，壓力大到鬼剃頭、嘔吐、耳鳴、失眠等症狀通通找上門，最後靠著毅力與抗壓性成功克服。



近日的林襄可以說是否極泰來，接下人生第一個「輕珠寶Gold Philosophy」代言，接受《TVBS新聞網》專訪時，氣色、狀態極佳，熱情地分享著令她成長的工作點滴。

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林襄個性很逞強，似乎可以比喻成「不見棺材不掉淚」，非得要撐到身體受不了那刻，才跟工作團隊喊停。經紀人莉奈深知林襄如此逞強的個性，笑著虧她：「喊停都是說說而已，她是工作狂欸！」林襄聽了也不否認，只是不希望自己的狀況影響到整個團隊的運作：「怎麼說……就是怕帶給大家困擾，怕違約、造成不方便，我的個性就是這樣，都是替對方著想型的，當我真的喊停，就是不舒服到極點了。」

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林襄自認身體狀況已經恢復：「好得差不多了，氣色也好，負面情緒就是消化一下，算是消化滿快的」；目前的工作計畫已經排到明（2023）年年中，今年的聖誕節依舊在工作中度過，近日不少藝人接連到國外度假，可惜林襄的休假時間常是空一天、再放一天，根本沒辦法連休：「好想去日本，好吃、好買、好玩，我有少女心，想去迪士尼樂園。」

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即使心裡有想談戀愛的念頭，林襄自認工作現況不太適合，成為輕珠寶代言人後，認為異性配戴手錶是很有品味的表現，比起領帶的制式化，更喜歡異性戴手錶展現質感，當然顏值還是她的第一要件。至於自己則最注重戒指、項鍊、鞋子、帽子等搭配：「長大了，可以投資4、5千塊（台幣）的輕珠寶在自己身上，精緻一點，有畫龍點睛的感覺，喜歡穿球鞋，休閒又有型，算是小有收藏。」

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談到與品牌合作的契機，林襄先前配戴時便一試成主顧，後來拍片介紹、私下也會配戴，品牌就邀請她擔任代言人。近期最愛珍珠系列的單品：「最近發現BLACKPINK的Jennie有這樣搭，珍珠很常被認為是氣質、優雅，結果她穿毛衣、帽T也有溫柔感」，就這樣跟上偶像腳步，學習如何營造出高質感的搭配。

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林襄過年的願望是睡到飽，明年的願望是往影視圈發展，希望可以拍到電影、偶像劇，接近時尚圈，發展出更多面向。正巧記者會當天的嘉賓之一是曾獲得國際影展認證的演員劉倩妏，林襄還特地跟她請教演技，相當認真。她也要感謝粉絲的支持：「他們看見我的不一樣，變得更活潑、更會跳舞、會說話，他們就會說我很怒力，就很暖心。」

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