林襄性感造型跳熱舞 低胸裝疑不合身「逼得太緊」壓至胸部變形
撰文：TVBS新聞網
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「台灣啦啦隊女神」林襄外型甜美，一舉一動常常備受關注，加入節目《全明星運動會》任黃隊經理後，更是人氣再急升。她20號貼出2022年最喜歡的表演，片中她身穿鏤空連身裙、解放美胸，性感熱舞也讓網友驚呼：「太辣啦！好愛。」
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林襄在IG上傳一段影片，只見她穿了一件紅色連身裙，上半身衣服中間挖空，大方露出半片美胸，下半身則是做開岔設計，展現雪白長腿。她則寫下：「榮登2022最喜歡的一支表演，甩髮殺！」
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影片一出，網友全都暴動表示，「沒有瑕疵的人」、「超級青春性感」、「好美好迷人」、「是我的女神」、「好甜的笑容」、「好想和妳談戀愛」、「真的跳的很好，很有感染力」。
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