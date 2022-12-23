最正啦啦隊女神非林襄？台網民狂推「小周子瑜」：顏值AKB48等級

台灣的棒球賽事相當盛行，很多人都會買票入場支持球員，而場上的啦啦隊員也是一大亮點。



一名網友在網路上發文，討論關於綜藝節目邀請四組啦啦隊女孩的主題，而貼文曝光後也掀起討論，更有網友直呼最正啦啦隊女神是慈妹。

有「小周子瑜」之稱 獲讚顏值不輸AKB48（點擊放大瀏覽）：

+ 25

一名網友在PTT上以「啦啦隊女神」為題發文，提到綜藝節目邀請四組啦啦隊女孩，包含富邦啦啦隊（Fubon Angels）、味全龍啦啦隊（Dragon Beauties）、中信啦啦隊（PS女孩）及樂天女孩（RAKUTEN GIRLS）。從原PO附在貼文中的照片可以看見，四組啦啦隊女孩都身穿團服，每個人臉上都露出甜美笑容，連手勢都可以看出隊員間的默契。

貼文底下吸引大量回應，不少網友點名最正啦啦隊女神是「慈妹」，「慈妹讚」、「顏值就慈妹，AKB等級了」、「真香，慈妹讚」、「慈妹好正」、「慈妹完封」、「慈妹完勝」、「慈妹真的好可愛」、「慈妹最頂的」、「慈妹贏過全部」、「慈妹最高」、「慈妹no.1」、「全部擺一起，慈妹最正」。

「慈妹」是富邦啦啦隊（Fubon Angels）的成員，畢業於台北市立大學運動藝術系街舞組，精湛舞技也曾在節目上獲得認可。慈妹於2017年加入富邦啦啦隊，IG上擁有高達12.4萬粉絲，甚至因為出色外表而有「小周子瑜」的稱號。

【同場加映】瘋傳「夢中女神級」便利店長 IG衣着極豪邁 竟是年賺1億円女帝（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

【同場加映】瘋傳馬尾妹「半夜着Bra Top爬山」 平日衣着與職業同樣嚇親人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

延伸閱讀：

世足賽／穿哪隊球衣哪隊就輸！甜美正妹成反指標 阿根廷球迷崩潰了

澳知名情色女星憶18歲初體驗 坦承年紀輕一頭熱犯下錯誤

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】