Hebe田馥甄硬撼蔡依林性感女神地位「挑機」著假露點裝：我可以

田馥甄（Hebe）昨日（13號）出席手錶代言活動，提到蔡依林（Jolin）日前在演唱會「三點全露」裸鑽尤物造型超辣，連美國天后 Katy Perry（凱蒂佩芮）讚嘆，田馥甄雖沒去朝聖演唱會，但也有看到那套戰袍，問到敢不敢嘗試？她笑說：「我覺得可以，但只能在家裡，或是給姐妹看，不能給你們看，或是拍一些恭喜的長輩圖好了。」認為現在長輩們的心臟都很強，扛著住的。



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她去年11月因拖鞋太滑、在家摔傷，一度連翻身都困難，被問到復原狀況？她表示：「不敢說百分百（指康復），現在的話很不適合講太滿，要稍微有說保留比較好。」而Selina先前受訪自爆得知道一時間想到她跌倒的樣子就大笑，田馥甄也假裝咬牙切齒說：「你看，這種姐妹還要嗎？」但也強調已將拖鞋「撕」了，全面升級止滑版。

結束昨天的代言活動，田馥甄就要準備放年假，她希望能再重啟《一一》巡演，但是她說：「有和同事討論，大家一定都知道小巨蛋檔期，像我這麼沒有計畫的，如果沒有先預訂，就要看狀況，天時地利人和。」也分享新年願望，「2023年想要的樣子，就是有祝福大家身體健康」。

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