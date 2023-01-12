蔡依林假露點裝紅到去外國 美國天后Katy Perry一睇忍唔住咁點評
撰文：聯合新聞網
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蔡依林「UGLY BEAUTY」演唱會上周結束2周共6場的加場演出，她斥資1800萬台幣打造11套全新造型，討論度最高的是其中一套「裸鑽尤物」，讓她正面「大露三點」，不過其實是造型師以鑽石點綴的造型巧思，製作該禮服的「discodaddystudio」近日在IG PO出製作的過程，連美國天后Katy Perry（凱蒂佩芮）都留言讚：「這可能是我有史以來最愛的禮服（Maybe my fav of all time）。」
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這套超貼身的性感禮服當初是先在台灣做了3D身體掃描，再去美國讓設計師完成。而造型師來頭不小，正是曾操刀Katy Perry舞台造型服的Heather Picchiottino。從「discodaddystudio」的製作過程影片看出，禮服是由人工一顆一顆貼上水鑽，做工相當耗時耗力。
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