蔡依林假露點裝紅到去外國　美國天后Katy Perry一睇忍唔住咁點評

蔡依林「UGLY BEAUTY」演唱會上周結束2周共6場的加場演出,她斥資1800萬台幣打造11套全新造型,討論度最高的是其中一套「裸鑽尤物」,讓她正面「大露三點」,不過其實是造型師以鑽石點綴的造型巧思,製作該禮服的「discodaddystudio」近日在IG PO出製作的過程,連美國天后Katy Perry(凱蒂佩芮)都留言讚:「這可能是我有史以來最愛的禮服(Maybe my fav of all time)。」



這套超貼身的性感禮服當初是先在台灣做了3D身體掃描,再去美國讓設計師完成。而造型師來頭不小,正是曾操刀Katy Perry舞台造型服的Heather Picchiottino。從「discodaddystudio」的製作過程影片看出,禮服是由人工一顆一顆貼上水鑽,做工相當耗時耗力。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】