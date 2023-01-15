王心凌近況曝光依舊亮麗動人　粉絲情話告白：不要再用臉蛋殺人了

王心凌去年奪得《乘風破浪》總冠軍，在內地聲勢如日中天，活動邀約應接不暇，昨晚凌晨分享了活動現場用山東話唱Rap的片段，格外思念過世多年的爺爺「說起家鄉話，想起了爺爺」。除了山東口音引起粉絲討論之外，她的美貌也讓粉絲讚嘆，忍不住用土味情話告白：「求求你不要再用臉蛋來殺人了，我已經厭倦了在你面前反覆去世。」



40歲的王心凌保養得宜，下個月是她作為歌手出道20周年，她接受大陸新浪娛樂訪問提到今年會把重心擺在專輯以及演唱會，若有新戲上門也不排斥，想嘗試古裝劇嗎？她說：「我爸媽是滿希望看到我演古裝的，但短時間可能沒辦法完成他們的心願，文言文太難背了，勾心鬥角的那種太難了！」

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農曆春節即將到來，王心凌自認較為傳統，過年還是會想和家人團圓，一定會吃的年菜包含水餃、鹹湯圓跟年糕，眾人驚呼是碳水化合物套餐，她笑說：「我也滿愛吃澱粉。」

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