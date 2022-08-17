泫雅同王心凌撞衫1個原因慘敗！網民嘲似鬼片意外應節：太嚇人了…
撰文：ETtoday
出版：更新：
韓國女星泫雅日前身穿一套桃粉色千鳥格紋的挖腰短洋裝登台演出，低胸設計托出傲人事業線，展現「性感小野馬」招牌的火辣姿態，然而同一套服裝就被發現，「甜心教主」王心凌早先在《乘風破浪3》節目表演時便穿過，兩人各自穿出不同風格，不過這回撞衫事件網友普遍認為是王心凌更勝一籌，原因在於：「泫雅的妝容太嚇人。」
【圖輯】點圖放大看二人撞衫對比照及更多泫雅「靚相」👇👇👇
+41
泫雅日前獲邀登上Meta Summer泳池派對演唱會，如同她一貫的華麗鮮豔舞台風格，她綁著俏皮可愛的春麗頭，選穿一套桃粉色千鳥格紋的短洋裝登台演出，祭出雪白爆乳，大秀性感好身材，下身則搭配性感網襪與黑靴增添魅惑指數。
不過同一套舞台服裝，王心凌先前便曾在《乘風破浪》第三季節目上穿過，當時王心凌選擇以一雙過膝長靴搭配，露出一截纖細大腿，營造出的是甜美少女感，以及些許龐克風的叛逆態度，駕馭起來的氛圍與泫雅截然不同，甚至很難發覺是同款。
【圖輯】點圖放大看王心凌出道以來的「靚樣」成長史👇👇👇
+34
這回泫雅以「性感小野馬」之姿，撞衫挑戰「甜心教主」王心凌，雖然兩人各自呈現不同的風格，但許多網友們都表示王心凌更勝一籌：「心凌寶貝，甜姐勝」、「心淩贏了」而最主要原因在於泫雅的妝容，「泫雅的妝容加上閃光燈太嚇人了」、「泫雅像鬼片」、「泫雅身材很好，但有些過於妖豔。」
【同場加映】泫雅、Jennie@BLACKPINK爭住解放 盤點尺度大的韓星IG（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+22
王心凌與楊丞琳成功晉身內地天后 蔡依林因少說一句話掉粉30萬王心凌台海軍演同日登央視晚會 轉發"只有一個中國"獲讚根正苗紅王心凌等3台灣藝人登央視七夕晚會 日前表態「只有一個中國」表態「只有一個中國」惹台網民不滿 楊丞琳王心凌社交媒體遭洗版佩洛西訪台| 劉亦菲劉畊宏被轟唔表態撐中國 翻紅王心凌被圍攻乘風破浪3 | 王心凌唱《當你》等引回憶殺 全場大合唱秒變演唱會
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】