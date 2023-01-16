新垣結衣出盡法寶遮肚　再加1件事被瘋傳好事近　兔年有望生B？

日本國民老婆新垣結衣結婚兩年，肚皮始終沒有動靜。日媒「女性自身」發現她今年不再和重量級啤酒廠商續約，推測她有意備孕，才會把金主往門外推。



新垣結衣在日本國民好感度極高，從化妝品、保養品等各種廠商都原因連年出重金請她代言。她2021年9月以啤酒代言人身份出現在廣告上，以一年一約的形式合作，去年約滿不續。

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因為日本業界普遍認為女星在代言酒類產品期間懷孕有損雙方形象，因此不少曾接下酒類廣告的女星，如石原里美、北川景子都是在代言合約結束後才傳出當媽的好消息。因此新垣結衣很有可能也是動了想懷孕的念頭，才卸下啤酒代言人身份。

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34歲的新垣結衣2021年5月嫁給《逃避雖可恥但有用》（僱傭妻子／月薪嬌妻）中的另一半星野源，戲假情真成為演藝圈佳話。她過去受訪時曾認想生小孩，近期最後一次公開亮相是去年12月7日宣傳NHK大河劇，當時的造型洋裝刻意掩飾了腰間曲線。另有狗仔隊偷拍到她衣著寬鬆外出購物，多方線索都透露著她也許好事將近。

【同場加映】新垣結衣｜盤點令網民崩潰嘅日本女星出嫁 擁高顏值卻夫妻不和?（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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