妹妹撞臉新垣結衣常被比較　醜女花千萬日圓整容逆轉人生做埋歌手

許多人為了讓自己變得好看，可能會選擇整容來改變樣貌。然而另一方面，社會上又對整容一事抱持著某些負面觀感。



有一位從小就開始整容，自稱「整容美女」的日本女網紅，就希望透過自己的例子，讓大家了解到整容並不是一件壞事。

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根據日本媒體「ORICON NEWS」報道，大方以整容為賣點的日本女網紅「地雷醬」，表示自己有個長得像有村架純和新垣結衣的妹妹，因為相貌可愛經常受到周圍的人稱讚。相比起來，小時候的地雷醬卻一點都不可愛，因此完全得不到任何誇獎。

由於嚮往演藝圈，日後也打算朝藝人的目標前進，地雷醬為了增進自己的外貌，在小學三、四年級時就開始嘗試各種美容方法。

後來她從母親了解到還有「整容」這件事，於是拜託家人讓她動整容手術，並表示這對自己的人生規劃會有幫助，於是家人也支持她開始整容。

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地雷醬表示，自己在中學的時候還很其貌不揚，有時不要說和異性交往，連想當普通朋友都會被嫌棄。但上高中整容改變容貌後，不只得到更多的稱讚，人際關係也變得更加順利，人生可說一百八十度大轉變。

目前她已經在整容上砸了約一千萬日圓手術費，還曾以「あま津うに」為藝名當過歌手、聲優等等。

地雷醬認為，自己就是因為整容了，所以才迎來人生的轉折。當今社會上普遍還存有「自然的美才有價值，整容的美毫無價值」的想法，將整容視為不好的事。而她想要改變這樣的刻板印象，讓愛美的人也無須畏懼，可以大方選擇透過整容來改變自己。

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