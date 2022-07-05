新垣結衣婚後現身近照有落差？獨門「童顏秘密」大公開：不愛洗澡

新垣結衣｜現年34歲的日本人氣女星新垣結衣，入行多年憑著清純開朗及精湛演技獲眾多粉絲喜愛，在2016年更因電視劇《逃避雖可恥但有用》風靡大半個亞洲，被封為「國民老婆」。新垣結衣去年5月突然宣布閃嫁男星星野源，震驚外界，據傳二人拍攝電視劇《逃避雖可恥但有用》而因戲生情。婚後新垣結衣甚少出席公開活動。日前她自婚後為宣傳電影首度現身，讓一眾粉絲十分期待及關心她的近況，但一現身卻嚇壞一眾網民。



新垣結衣去年5月突然宣布閃嫁男星星野源，震驚外界，（IG@aragakiyui_fanspage）

據日本媒體報導，新垣結衣的行程僅到7月，而6月29日她為了宣傳電影《GHOSTBOOK妖怪圖鑑》而自婚後首度出席公開活動。從曝光畫面可見，新垣結衣身穿一件寬鬆襯衫配上一條粉色長褲，並綁起一條馬尾。久未露面的新垣結衣欣喜地向大眾打招呼，雖然外觀跟昔日無異，但一眾網民卻把焦點放到她的髮線上，更直批她的髮線越來越高，加上當天的空氣瀏海造型顯得更稀疏，讓粉絲們直言新垣結衣的整體狀態比起婚前明顯有落差。或許只是整體造型影響了新垣結衣的狀態，其實新垣結衣向來對自我管理十分有要求，她曾經大方地公開5招保養瘦身秘訣，一同看看「國民老婆」新垣結衣維持永遠20歲的童顏秘密吧！

新垣結衣於6月29日為了宣傳電影《GHOSTBOOK妖怪圖鑑》而自婚後首度出席公開活動。（IG@aragakiyui_fanspage）

新垣結衣外觀跟昔日無異，但一眾網民把焦點放到她的髮線上，更直批她的髮線越來越高。（IG@aragakiyui_fanspage）

「國民老婆」新垣結衣5大維持「不老童顏」秘訣

新垣結衣童顏秘密｜1. 簡單潔面法



單看新垣結衣的外貌難以相信她已34歲，作為「國民老婆」一定要隨時保持最佳狀態。新垣結衣曾在節目上大方透露自己的保養程序，她表示自己最注重清潔及保濕，每天都會以乳液潔面。早上起床會先用乳液塗滿全臉，靜待讓乳液完全吸收後再用清水沖洗。新垣結衣表示這樣能夠避免肌膚過度乾燥、緊繃，之後上妝效果會更佳。

新垣結衣童顏秘密｜1. 簡單潔面法（IG@aragakiyui_fanspage）

新垣結衣童顏秘密｜2. 飲用豆漿、薑黃茶



新垣結衣擁有水煮蛋肌膚除了運用獨得方法潔面外，原來都靠飲用這2款飲料養出美白嫩膚？新垣結衣表示自己每天都會攝取足夠的水分之外，仍會飲用母親為她準備的薑黃茶，有助加快身體新陳代謝，同時對肌膚十分有利。此外，新垣結衣不時在早餐期間，都會配上一杯豆漿，豆漿不但有益健康，而且熱量低長胖機會都會更低。

新垣結衣童顏秘密｜2. 飲用豆漿、薑黃茶（IG@aragakiyui_fanspage）

新垣結衣童顏秘密｜3. 美白功夫絕不馬虎



新垣結衣在沖繩出生自小就是一名海島女孩，為了擁有白皙肌膚，她在美白上花了不少功夫，日常對於防曬特別注重。不論工作與否她都會塗上防曬，若果遇上戶外工作時，她一定會再搭配美白型化妝水進行一連串的急救，既能紓緩因紫外線刺激而受損的肌膚，而且可以快速地修復曬傷的皮膚。

新垣結衣童顏秘密｜3. 美白功夫絕不馬虎（IG@aragakiyui_fanspage）

新垣結衣童顏秘密｜4. 為維持體態飲食「自律」



除了對肌膚保養程序講究外，原來新垣結衣在身材管理都有一手。其實剛出道時新垣結衣曾被傳媒指她是「嬰兒肥」的日本女星代表，當時一張肉肉臉孔更顯年輕，而新垣結衣本人亦坦言自己對吃難以克制。不過為了演出及上鏡更好看，她狠心戒掉大部分高熱量的澱粉質，養成慢慢細嚼慢嚥的習慣，成功減掉「嬰兒肥」及瘦身。

新垣結衣童顏秘密｜4. 為維持體態飲食「自律」、5.零壓力適當地放鬆（IG@aragakiyui_fanspage）

新垣結衣童顏秘密｜5. 零壓力適當地放鬆



眾所周知當一名女明星不簡單，形象健康演技歌藝出眾，加上每分每秒都不能對身材管理鬆懈，因此女明星所面對的壓力絕對是超乎想像的。新垣結衣相當正面不會逼得自己太緊，而且一放假會預留時間讓自己「偷懶」，以爭取時間休息，提高睡眠質素。此外新垣結衣除了是「國民老婆」外，曾被爆出她是日本女星中公認「最不愛洗澡」。她直言：「一想到洗澡，又要清潔浴缸，實在太麻煩！」

【新垣結衣 Q&A】