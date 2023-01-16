李元玲遭前度欺騙下場超慘　IG玩你問我答突變臉崩潰：不要再講了

大馬鋼琴女神李元玲因為長期健身擁有性感好身材，常不吝在社交平台大曬曲線，擁有許多死忠粉絲支持追蹤。近日她意外爆料曾經遭台灣經紀人詐騙，引發網友熱議。



李元玲在IG小有名氣，IG帳號吸引逾255萬人追蹤，近日她在IG限時動態上與粉絲們玩「你問我答」，當中有粉絲提起最近遭詐騙很難過，粉絲隨後便問李元玲：「請問妳有被騙子騙過錢嗎？怎樣安慰自己」。

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李元玲隨後則透露自己也遇過詐騙，表示除了過去網路上買錶要送媽媽收到假貨、對方卻失蹤外，她還曾在過去工作時遭台灣經紀人捲款潛逃、借出去的錢收不回來、投資的生意也被前男友分手後捲款潛逃等等，最後她還無奈表示：「不要再講了，再講我也要哭了」。

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