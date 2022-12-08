李元玲公開減肥餐單！堅持清淡飲食5年　靠後天努力練出魔鬼身材

大馬鋼琴女神李元玲，除了以鋼琴才華和芭蕾舞聞名之外，她練得一身好身型也是吸引無數粉絲追蹤的原因。李元玲絲毫不吝嗇，經常在IG上大曬苦練回來的魔鬼身材，更有不少經典的性感打扮。



而曾因為公開談「尺碼肥瘦論」引發爭議的李元玲，其實對身材的掌控非常嚴格，她提倡除了鍛練以外，在飲食上還要有絕對的自律。所謂的自律，難道就是只能吃水煮肉和青菜？不少人對李元玲吃出好身材的餐單感到好奇，對此，她也親自為大家解開疑惑。

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從她曬出的日常餐點照中可見有藜麥、水煮雞肉、椰菜花以及栗米，雖然清淡卻不單調。她每一天的餐點都會不一樣，今天是雞肉，明天就會換上蝦子、牛油果以及雞蛋。當然不會每一天都是水煮，她的菜單中也有出現香煎的餐點，像是三文魚配蘆筍，還會搭配一些帶子和蕃茄。李元玲還貼心地為大家附上她平日裡食材購買清單的照片。

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她指出，自己其實已經堅持這樣的飲食習慣五年，謙稱這樣「已經不叫堅持」，而是日常習慣了。有粉絲詢問她會不會想念火鍋、燒烤和蛋糕，她回覆表示自己也會吃火鍋，不過大約兩個月一次，而燒烤則會半年一次，至於甜品她本身就不太喜歡，這樣的答覆讓不少粉絲驚呼佩服。

一個女生的美麗來自於自律，女生無論任何身份以及任何體型，自律一定會讓你越變越好。

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