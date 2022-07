李元玲自虐式健身練出一副好身材　硬舉槓鈴搞到十指爆淤血

有「大馬鋼琴女神」之稱的李元玲擁有天使面孔、火辣身材,並以性感見稱,她亦很清楚自己的過人之處,IG上有海量福利圖任睇。除了是鋼琴高手亦是健身達人,不時都會見到李元玲在社交媒體上分享健身的日常。

李元玲對自己的要求非常高。(IG:@cathrynli)

對於不少女生來說減肥是終身事業,因此就有網民向李元玲請教如何塑造腰線,而李元玲就分享小秘訣:「 I wear high waisted tights, pencil skirt and cropped top pretty much all the time, just making sure it keeps my waist in shape without overeating that causes bloating.(我會穿高腰緊身衣、鉛筆裙和幾乎一直都是裁剪的,為了確保可以保持我的腰部形狀,因此不會暴飲暴食導致腹脹。)」此為李元玲又表示:「好身材的背後,其實都是自虐回來的,但也早已習慣」,之後又曬出自己的餐單:「Of course, I eat clean too.Not one day, not 2 weeks.But everyday in a long run.(當然,我也吃得很乾淨。不是一天,不是兩週。但從長遠來看,每天都是。)讓自己的味蕾習慣無味精全食」,可見她對自己的要求非常高。

李元玲輕鬆舉起30公斤重槓,每日無間斷健身保持完美體態。(IG:@cathrynli)

李元玲為了讓自己的身材看起來更姣好,更會硬舉槓鈴增加負重訓練,今日(5/7)她在IG story中分享自虐式健身練出一副好身材的背後付出了很多,當中見到她纖細又修長手指驚現淤血,當中她寫道:「deadlift(硬舉)到手指頭瘀血,因為太重而導致過度擠壓」,其實在早前的健身影片中見到體重僅45公斤的李元玲輕鬆舉起30公斤重槓,因此李元玲這次可能挑戰30公斤以上的重槓,可見李元玲為了健身不惜一切!

李元玲自虐式健身搞到十指驚現淤血。(IG:@cathrynli)

點擊下圖看上述圖片及更多李元玲靚相: