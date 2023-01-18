56歲關秀媚近照曝光女人味大爆發　緊身衫大騷好身材贏42歲莊鍶敏

藝人莊鍶敏趁新年密密同不同好友聚會慶祝，早前她同苟芸慧（苟姑娘）一同出席聚會終極破冰，同場更有胡杏兒、劉倩婷李丞責夫婦、草蜢成員蔡一智和太太周雪芳、黎諾懿、黃伊汶，星光熠熠。

莊鍶敏曬出合照，同場有苟芸慧、胡杏兒、蔡一智等人。（莊鍶敏小紅書圖片）

點擊睇苟芸慧聚會合照：

+ 31

近日莊鍶敏約曾志偉、三哥苗僑偉、「烏鴉哥」張耀揚、阮兆祥、吳啟華等人食飯，非常熱鬧。莊鍶敏周圍交際依然容光煥發，膚色紅潤；而59歲烏鴉哥亦比起以前更精神，雖然頭髮、鬍鬚都斑白，但完全不顯老。

莊鍶敏約曾志偉、三哥苗僑偉、「烏鴉哥」張耀揚、阮兆祥、吳啟華等人食飯。（小紅書圖片）

席間最令人驚喜的是難得亮相的關秀媚，56歲的關秀媚拍住42歲的莊鍶敏完全不輸蝕，甚至比後輩更勝一籌。關秀媚化上淡妝，皮膚白滑零瑕疵，簡單緊身白色花邊恤衫，大騷好身材，可謂女人味大爆發，多年過去仍然保養有道，令人稱羨。

點擊睇關秀媚近照曝光：

+ 2

關秀媚是90年代性感女神，與邱淑貞同屬第一代「晶女郎」。關秀媚1987年選港姐入行，轉戰電影圈後走紅，1995年《賊王》中她飾演任達華女友，鴛鴦戲水濕身透視一幕惹人遐想，另外她僅穿內衣被女警嚴刑逼供一幕，令人完全放錯焦點。90年代至2000年初，關秀媚連續參演多部王晶作品，其後更獲提名台灣金馬獎最佳女配角。

關秀媚在《賊王》中飾演任達華女友，其中一幕兩人大玩鴛鴦嬉水，濕身透視引人遐想。（影片截圖）

可惜2002年關秀媚因涉嫌醉酒駕駛以及找人頂罪被捕，翌年更因串謀妨礙司法公正被判入獄14日。出獄後她一度復出拍劇，之後全面息影，淡出幕後專注做義工、運動和旅行享受人生。有報道指她投資有道，不愁生活，而她亦與細7年的前演員男友李煒尚相愛多年，低調又甜蜜。

重溫過往演出：

+ 25