馮素波拍攝殯葬節目拜祭親友大玩自拍留念 顧定軒被嚇窒：得唔得

香港電台全新節目《社企係咁RUN》，邀請兩代藝人馮素波（波姐）和顧定軒（Zeno)探訪殯儀社企「一切從簡」。快將八十歲的波姐在節目拍攝期間對於生死命題毫不忌諱，甚至與Zeno一同參與無視人逝者的撒灰儀式，透過節目讓觀眾了解社企的服務，以及反思生死這人生大課題。

波姐和顧定軒為節目撒骨灰。（梁碧玲攝）

今日（17/1）波姐和Zeno一同現身深水埗出席《社企係咁RUN》節目錄影。對於首次幫無家者撒灰，Zeno表示感受良多：「我係第一次，親手抱住一個骨灰甕，嗰一刻係諗到，人一生行到最後係輕於鴻毛。」而波姐表示百無禁忌：「之前導演搵我嘅時候，都有問我介唔介意做。但我就覺得我哋做人應該百無嘅，尤其我哋做演員，能夠將一啲正能量資訊發放出去係我哋嘅責任嚟，你哋後生可能覺得輕，但我就覺得好重，好似包米咁。」

顧定軒大讚波姐為人風趣幽默。（梁碧玲攝）

另外，Zeno大讚波姐為人風趣幽默，更大爆她在墳場拍攝時，主動邀請他一同拜祭她的親友，更提出與仙人一起大玩自拍照留念令他大感驚訝：「其實當時佢提出話一齊影返張，我嗰吓係有啲驚，仲問返佢咁樣得唔得？但波姐就解釋話無所謂嘅，都係嚟打聲招呼，無傷大雅嘅。」而波姐接着說：「其實做得呢個節目都係百無禁忌，點解我要去搵佢哋拜祭吓，因為我都3年冇嚟過，變咗嗰日又咁啱喺度，咪順道嚟拜吓佢哋，打聲招呼咁囉。」