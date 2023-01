洗米華兒子周柏豪繼續享受豪遊杜拜、曾與Mandy隔空開火

現年48歲的澳門商人、太陽城集團 (1383) 創辦人周焯華 (綽號洗米華),被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名,今日 (18/1) 於澳門法院被裁定創立及領導犯罪集團、不法經營賭博等合共162項罪名成立,判監18年。洗米華的大仔周柏豪向來與父親感情極好,不過在他父親出事後,他仍然有更新IG分享近況,從他的post可見他的生活看來並未有受到甚麼影響。

從周柏豪最新的一個IG post可見,他於去年10月去了杜拜旅遊,他於10月19日出post表示:「Goodbye Dubai.」跟杜拜道別,他分享了他騎駱駝的相,還有一些在各景點觀光的美照。去杜拜旅遊無論機票酒店以及消費都不便宜,他的奢華生活似乎並未有因為他父親被捕而有所改變,生活依然享受。

點擊睇周柏豪遊杜拜的相:

+ 1

周柏豪並非洗米華老婆陳慧玲 (Heidi) 所生,但他與Heidi的感情都好好,更曾因為Mandy Lieu介入父親洗米華與Heidi的感情,而隔空鬧爆Mandy。2015年5月1日洗米華女友Mandy突然於IG上載了一張索爆水着相兼留言:「You can't be me darling, so don't even bother... That's just pathetic. P.s: this body does not wear XXL... So start working on yourself before you try to pull others down!(親愛的,你不是我,所以不要再想太多,這是可悲的。註:這個身材穿不到加加大碼...所以在你努力打擊別人前,要先做好自己。)」

+ 5

周柏豪未幾便在Mandy的IG留言直問對方想暗示甚麼,接着再追問是誰穿加加大碼,要求Mandy公開交待。Mandy之後留言回應周柏豪,解釋加加大碼的意思,是為近日有人冒名以其名字在Facebook開專頁賣孕婦衫而作出澄清,更意有所指表示:「Bear in mind I'm not the one changing things in your life.(請記住,我不是那個改變你生活的人。)」Mandy還建議周柏豪與她私聊。

周柏豪再回應Mandy,強調他的目的只有一個,就是不想自己所愛的人受到傷害,並表示都跟對方當面傾吓,其後又再留言勸喻Mandy要減低對其家庭的影響,尤其對他年幼的妹妹。