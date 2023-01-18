洗米華入獄坐到66歲　澳門監獄生活曝光72小時內要「通櫃」

澳門商人、太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」），被控涉嫌創立及指揮犯罪集團等289項罪名，當中有162項成立，判監18年。

現年48歲的洗米華被判囚在澳門監獄18年，如未計可扣減刑期，出獄時已經66歲。澳門監獄前名叫路環監獄，是澳門唯一一所監獄，於1990年正式投入使用，經多次擴建後，現時最多可容納1千3百多名囚犯，澳門前運輸工務司司長歐文龍、「崩牙駒」尹國駒等出名人士亦正被囚在內。

周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

澳門司法警察局曾在youtube製作一條短片介紹澳門監獄，詳細介紹監獄內每個細節，及他們的獄中生活。囚人會由囚車押送到監獄服刑，新犯「入冊」前，均須交出所有私人物品，由監獄代為保管，並須接受物品安全檢查及保安檢查，包括俗稱「通櫃」的肛門檢查程序，會於囚犯入獄後72小時內進行。犯人會先被安排入住新人倉1至2日作適應期，之後經醫生做身體檢查，獄方會因應囚犯刑期、犯罪嚴重性及精神狀況等因素，將囚犯分成三類，正式編配入不同倉服刑；而每個倉大約4-5人，但如果犯人是知名人士，或會獲安排入住獨立倉隔離囚禁。

囚犯雖然失去自由，但在獄中亦同樣享有權利和義務，例如可以投票、讀書等。犯人每日可「放風」兩次到運動場活動，上下午各一次；澳門監獄不會強迫囚犯工作，如果覺得獄中生活沉悶，可以申請工作，有十幾個工種，包括木工、印刷、製衣、洗衣、製作麵包等，但囚友的產品不會用於商業用途，只會滿足監獄本身，同政府部門需要。

每名囚犯可獲每星期一次親友探監的權利，每次最多兩個人，並不少於一時；而探監名單必需係囚犯入獄前提交，犯人都可以講電話，之前要申請，但要喺監獄人員監控下進行，並需要記低電話號碼。

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