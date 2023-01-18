洗米華與松岡李那傳緋聞激嬲Mandy Lieu　松岡身材完美生活富貴

現年48歲的太陽城集團 (1383) 創辦人周焯華 (綽號洗米華)，因涉嫌在中國境內開設賭場，於2021年11月被澳門司警拘捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，他今日 (18/1) 於澳門法院被裁定創立及領導犯罪集團、不法經營賭博等合共162項罪名成立，判監18年。在他昔日風光時曾與不少圈中女星model傳過緋聞，日模松岡李那（Linah）就是其中之一。Linah入行以來一直走性感路線，她的IG有大量福利圖，盡騷她的完美身材。

Linah於2017年中因與洗米華共舞而傳出緋聞，更令洗米華的女友Mandy Lieu嬲爆。報道出街後，Linah就為有關緋聞解畫，坦言與洗米華有時會聯絡，但就否認與對方結伴到到夏威夷出席台灣女藝人安以軒的婚禮，也沒有坐對方的私人飛機。她表示之前已認識洗米華，因對方是她演出首部電影的投資者，不過洗米華從沒有私下約會她。

Linah曾經講過要找有錢過自己的男朋友，2021年就被傳媒影到與狀甚富貴的男子在中環扒房開餐嘆貴酒，期間更有4名保鑣護送，Linah在場內儼如女主人。據指該名富貴男是美籍台灣人，與城中不少名流紳商有生意往來，業務包括移民公司及餐廳，亦認識不少富二代。Linah近年幾乎已絕跡幕前工作，但是她的生活依然富貴，衣着打扮都是名牌，還有戴名錶，最近她就到了瑞士旅行。

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