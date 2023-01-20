小甜甜「被抓頭髮撞地板吐口水」前度家暴過程太血腥　小S聽到喊

小甜甜（張可昀）揭露被老公宋晉賢家暴，卻被宋逸民、陳維及白家綺、吳東諺夫妻阻止驗傷，掀起外界爭議。事實上，小甜甜在爆出此事前，就上節目鬆口透露被家暴的往事，直言被逼下跪，哽咽還原施暴過程，讓小S聽完都哭了。



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小甜甜去（2022）年11月登上小S主持的節目《小姐不熙娣》，直言心中有個秘密，曾經有一任男友有家暴傾向，起初她發現男友和他女生曖昧，因為越來越誇張，她決定攤開來和男友講明，卻慘遭暴打。

小甜甜表示，男友抓著她的頭髮去撞磁磚地板，額頭當場瘀青黑了一片，接著又朝她的臉猛打一拳，「狠狠的揍，然後他（男友）就轉身走了。」她只能找男星Eason陪她去驗傷。

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不過，小甜甜當時認為只要忍耐一下就好，男友很快就會改變，就算男星Eason勸說「快分手」，但她依舊不聽勸，堅持求男友回來。

怎料，男友依舊不悔改，聲稱要出國工作，卻直接失聯，小甜甜好不容易聯絡上，男方卻冷漠說著「你幹嘛？我們分手了」，還覺得小甜甜挽留的行為很煩，直接用腳猛踹，失控出手掐住小甜甜脖子。

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小甜甜崩潰說，被掐住的她當時只能一直說對不起，男友反問一句「要我原諒妳嗎？妳知不知道我可以掐X妳？」甚至逼她下跪才肯原諒，甚至朝她臉上吐口水。

小甜甜回憶起這段不堪往事，情緒愈來愈激動，講到哽咽含著淚水。一旁的小S聽完直接飆淚，哭喊「要是我女兒遇到這種事我會瘋掉。」小甜甜也呼籲所有女性，「當你遇到情緒比較失控的男生，就要遠離他，因為他接下來就會動手打你。」

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