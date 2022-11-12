林襄曾遇家暴男遭騎電單車衝撞　男方多次劈腿仍原諒只因這個想法

台灣啦啦隊女神林襄近來話題不斷，她和經紀人莉奈一起上熊熊（卓毓彤）的YouTube頻道暢聊戀愛觀。



被問到另一半「偷吃、家暴二選一」時，林襄表示會選擇後者，更吐露真的遇過家暴男友！

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林襄戀愛遇渣男，劈腿的、家暴的都遇過，透露暴力男友曾騎電單車衝撞，一旁經紀人莉娜也證實「是真的」，她還遇過男方偷吃，而且還原諒了好幾次，而對方劈腿竟還說「我只是想要XXX而已」、「我回到家就是要跟寶寶吃飯，我不跟那些女生吃飯，我們只要X她，回來只要跟寶寶抱抱睡。」

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林襄還會表示有2任男友是在已知對方是渣男之下，仍覺得對方會為她改變，自覺「我好特別喔」，讓一旁熊熊也同感，也曾有過同樣心境，直喊：「我也是耶」。

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