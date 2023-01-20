61歲張學友賀年相突然回春十歲　舊年被指現老態如今「兔氣揚眉」

張學友在疫情期間，最常做的就是一個人練歌，有遇到合意的新歌便跑進錄音室錄音，也可以藉著大聲唱歌釋放一些壓力。如今新的一年，張學友推出〈日出時讓街燈安睡〉獨唱版，也藉此機會向大家祝賀新年快樂。



差不多十年時間未拍過賀年照的他高興說：「快有十年未曾拍過賀年照，非常開心，趁這個機會祝賀大家新年快樂、身體健康、明年是兔年，祝大家動若脫兔、『兔』氣揚眉！」

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張學友提到出〈日出時讓街燈安睡〉獨唱版本的想法？他說：「就是很喜歡這首歌！第一次聽到這首歌就跟作曲人Eric Kwok和填詞人林若寧表示，希望可以唱這首歌。可能是因為這歌名跟我另一首較早期的作品〈日出時讓戀愛終結〉很相近，產生了莫名的親切感，像是延續篇；再細看歌詞有一種無力，卻又希望堅持的意思，跟現在自己的心境也很接近，當然旋律也是我十分喜歡的。」

所以在得到作曲與作詞人的同意後，他終於如願以償，以簡單的鋼琴聲緩緩帶入，讓張學友的〈日出時讓街燈安睡〉獨唱版本，增添了一份成熟穩重的感覺。

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