33歲女星邵雨薇曬完身材寫揮春　玩食字「萬摸兔摸」網民讚有創意

吳慷仁合體邵雨薇寫揮春迎新春，昨（20）在社交平台分享兩人手拿揮春的合照，表示：「年年春聯黑白寫～新的一年祝大家～「嘿皮兔給的」！！！🧨🧨🧨happy together！！！🐰🐰🐰兔年快樂～大發財～」



【圖輯】點圖放大看更多邵雨薇IG美照👇👇👇

+ 40

只見兩人不僅手上拿滿，身後更是貼滿了揮春，除了一般性的用語外，也發揮諧音創意，寫下「喜氣洋洋兔給的」、「財源滾滾兔碼取」、「被錢撞到兔」、「錢兔似錦」等喜氣話語。其中一張方形揮春更是畫上兔子手拿麻將，圖案並寫著「萬摸、兔摸」，顯然為了過年玩牌做好了準備。

【圖輯】點圖放大看吳慷仁分享的揮春照片👇👇👇

網友看到吳慷仁分享的揮春照直喊「好甜蜜、有才、太有創意了」，表示最喜歡的就是看兩人的創意揮春，而滿滿的揮春更讓網友直問：「這是要擺攤嗎？」

【同場加映】農曆新年貼揮春禁忌 大門貼「春」字一秒變妓院｜附撕揮春教學（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

還在笑宋慧喬老化？「動態截圖」打臉酸民 水嫩肌白到發光

王思佳產後一年半辣穿比基尼「豬灘餵萌物」 網友：把那豬移開

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】