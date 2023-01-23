日文女神突貼「邪惡視覺照」令人想入非非　 粉絲：放開個女仔！

台灣網紅長瀨昆妮（日文女神）擔任直播天王連千毅秘書協助賣貨，好身材穿梭於直播間相當吸睛，知名度大漲。



不過近期網上卻瘋傳出疑為長瀨昆妮的私密片，片中男主角還被推測就是連千毅，惟當事人已發聲否認。

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長瀨昆妮否認非網傳私密片女主角，表示感到擾，日前則發文表示「2022壞的出去，2023好的進來」，寄語新年好事發生。

不過她隨文曝光穿着火辣的照片，場景是她打開房門牽著一隻手，貌似要把人拉入房內的照片，讓網友直喊「放開那個女孩」、「進去又變壞了」、「漂亮的昆妮」，也祝長瀨昆妮新年快樂。

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