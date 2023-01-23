三上悠亞化身性感小白兔向華人粉絲拜年！大秀蜜桃臀並以中文祝賀

日本知名AV女優三上悠亞，憑魔鬼身材與高顏值受封「國民AV天后」，原本以日本偶像女團SKE48出道的她，自2015年轉戰暗黑界後人氣暴漲，當中包含許多華人粉絲的支持。今年喜迎兔年，三上悠亞不忘向粉絲們拜年，她此番刻意喬裝成「性感兔女郎」模樣，擺出數個妖豔姿態超級養眼，並用中文祝賀大家「新年快樂」。



三上悠亞昨（22）日在IG曬出7張兔女郎扮裝照，姿勢也全然不同，她穿著高衩設計的全白服裝、黑色兔耳造型的頭飾，傲人美胸依舊藏不住，當側身一轉，前凸後翹的火辣身材也立刻顯現，她甚至不打算遮住屁股蛋，整個一覽無遺直貼鏡頭，根本是粉絲福利放送。

三上悠亞化作性感小白兔向華人粉絲們拜年超養眼！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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貼文一出後，18小時讚數瞬間飆升到14萬，棟末條的粉絲們也瘋狂衝進留言區告白，「還是三上老師真的懂」、「老婆新年快樂」、「新年快樂!!!我的女神」、「老師，我喜歡你」、「太美了」、「超愛三上老師」。

同場加映：三上悠亞IG突遭凍結「這樣求網民幫忙」解凍後即曬性感靚相慰粉絲（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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