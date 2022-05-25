日本人氣女優三上悠亞早期以SKE48Team S女團成員鬼頭桃菜活躍演藝圈，後來改名「三上悠亞」轉戰AV行業，近來還經營個人YouTube頻道。最新一部化妝影片中，以素顏亮相，超強化妝技巧掀起熱議。



只見影片中，三上悠亞全素顏入鏡，五官和化妝後沒有太大差異，皮膚僅有些微暗沉及黑眼圈。隨後她開始上妝，打上粉底、眼妝、腮紅及口紅，逐一講解上妝步驟。

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影片曝光後，吸引10萬人次觀看，包括日本、外國、韓國各國粉絲紛紛留言激讚：「太可愛了」、「素顏還是很美啊！」、「化妝技術好強」、「世上最美麗」、「好想學化妝技巧」，甚至敲碗韓、中、英文字幕。

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事實上，三上悠亞日前也曾曬出素顏照，她5月時在Twitter發文求救，因違反規範IG帳號遭官方封鎖，原本累計340萬追蹤數一夜消失讓她相當憂心，所幸宣布帳號已找回，並曬出回覆給IG官方客服認證照，自嘲因IG被凍結的壓力造成當下皮膚變得粗糙」，當時她素顏入鏡，驚呆網友。

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