「台版三上悠亞」曬多張超辣黑色比堅尼美照　網友暴動：太犯規！

有「台版三上悠亞」之稱的女藝人林莎，在出道前是名模特兒，其憑著甜美的臉蛋及火辣的身材，受到許多粉絲朋友的喜愛。



對此，經常喜愛在社群媒體分享生活的林莎，也於早前在IG大方曬出自己一系列的清涼照，讓不少網友在看過照片後，都直呼噴鼻血。

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女藝人林莎去年以「小廚娘」為主題，推出第三本寫真書《莎甜苦辣》，然而，經常在社群媒體分享日常生活及個人穿搭的她，也在IG貼出6張自己穿著黑色比堅尼的火辣照，同時也在文中寫下：「放假兩天出來玩水哩，謝謝元元小寶帶我來提前過生日，在泳池玩到快七點，肚子餓再走路吃晚餐，自由自在的小旅行。」

對此，林莎所PO出的比堅尼照也在曝光之後，引發網友熱烈前往留言區進行留言，除了有網友留言大讚「林莎真的又甜又辣」之外，也有網友留下「林莎真的好漂亮」之文字內容，同時還有不少網友表示，林莎的穿著及身材實在美得太犯規，讓許多人都直呼大噴鼻血。

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