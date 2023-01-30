《最後生還者》女星Annie Wersching低調抗癌2年終離世　享年45歲

曾經在美劇《24》（又譯《24反恐任務》／《24小時反恐任務》）扮演FBI探員的女星Annie Wersching（安妮沃斯琴），因癌症去世，享年45歲。她除了在劇集中的演出外，也以在電玩《最後生還者》（The Last of Us／又譯《美國末日》）裡的配角泰絲（Tess），為遊戲迷熟知。她的公關並未透露她是染上何種癌症，只知道她2020年已被診斷罹癌，雖然邊治療邊拍戲，終究不敵病魔。



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Annie Wersching丈夫Stephen Full便發聲明表示：「這個家成員的靈魂在今天都出現了很大很深的漏洞，可是她留給我們工具去填滿，她教導我們不要等待冒險到來，要自己主動去尋找，我們應該要這樣。」目前GoFundMe上也為她親友集資處理其身後事，10小時已經募得接近目標25萬美元的一半。

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