《最後生還者 The Last of Us》HBO美劇評分解禁 外媒一致好評 網民:感覺信唔過|因各種原因在播出前倍受關注、由玩家公認的神級遊戲《最後生還者》The Last of Us改編的同名HBO美劇即將播出,最近本劇公開了媒體評分解禁,而本劇則獲媒體一致好評。



媒體一致好評 網民:會唔會又一次《最後生還者2》

《最後生還者》The Last of Us的HBO美劇媒體評分已經解禁,撰文時在評分統計網站「Metacritic」上有26個評論家評分,平均得分為84,屬於極好的水平;作為參考,神劇《權力遊戲》Game of Thrones(不計第8季)的平均得分為85分,如果《最後生還者》美劇的評分公正,那就可以說是幾乎和《權力遊戲》同級了。

IGN對此劇給出9分(10分滿分);主要評語為:HBO的《最後生還者》是一次傑出的改編,會令初次接觸此作品的人感到興奮、而已經玩過原作的人也會對Joel和Ellie的旅程有更豐富和深入的體會。評論亦特別讚揚了兩位主角Bella Ramsey和Pedro Pascal出色演繹。

Game Spot同樣給出9分(10分滿分),主要評語為:所有演員的演繹均非常精彩,大部份地方忠於原著,而不同的地方也是出色的補充;以令人難忘的方式補完了多位配角的內容,令劇集版的存在更添意義,以及用上和原作一樣出色、具強大感染力的音樂。缺點則是由於原作遊戲的電影感已相當重,令部份翻拍原作的場景不如預期吸引。

本劇集在播出前已有不少爭議,例如選角上艾莉的演員「Bella Ramsey」貝拉·拉姆齊因為額頭突出、外貌和艾莉並不神似而遭受評擊;此外劇集製作一員的一些言論也令人覺得其不尊重原作和電子遊戲。

網民對評分的反應大部份正面,不過也有一些網民表示有隱憂,一來有《最後生還者2》的前車可鑑,二來也有人質疑在左翼風氣盛行的歐美媒體獲得高分,是否代表劇集中會加插大量LGBT等左派元素。無論如何,到劇集在全球正式上映時,觀眾們就可以自己確實媒體有沒有誇大或過度吹捧了。

《最後生還者》HBO劇集將於1月15日經HBOMax頻道播出;而香港NOWe提供的HBO GO也可以收看到部份HBOMax的內容,據NOWe官方公布用戶可以在香港時間1月16日收看到本劇集。

