宋仲基孩子性別曝光？韓媒直擊索妻Katy行蹤　一間名店成關鍵線索

宋仲基1月30日宣布和英國女友Katy Louise Saunders（凱蒂露易斯桑德斯）結婚，並透露凱蒂已懷有身孕，有網友根據Katy Louise Saunders看婦產科的時間來預估預產期，推測夫妻倆可能將於今天夏天迎接兔寶寶。



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早前韓媒《Dispatch》曾公開Katy Louise Saunders和媽媽去逛童裝店的照片，近日又有網友於韓網的媽咪論壇上分享該照片討論，指出該店是有「兒童界香奈兒」之稱的品牌Bonpoint，備受時尚名人喜愛，以「公主風童裝」而聞名，且Katy Louise Saunders的目光多停留在女裝上來看，猜測兔寶寶可能是位小公主。

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