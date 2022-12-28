宋仲基遭韓媒踢爆曾試鏡BBC戲劇 傳因拍一套劇與英國女友訂情
撰文：聯合新聞網
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宋仲基26號公開認愛外籍女友，後被查出女方是從演員轉行當語言老師的英國女星Katy Louise Saunders，傳出兩人疑似就是宋仲基為演出《黑道律師文森佐》學習意大利文時和Katy結下情緣，進而成為男女朋友。
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韓媒更爆出宋仲基在拍攝完《黑道律師文森佐》後曾參與BBC戲劇的試鏡。知情人士表示，當時是許多藝人進軍海外的時期，他本以為是宋仲基自己想要進軍海外，如今看來可能有受到女友影響。
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