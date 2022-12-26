宋仲基3月前曾公開感謝新女友！身份竟是英國前女星 曾拍情慾片
撰文：聯合新聞網
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宋仲基今天大方認愛，他的女友火速被網友起底，原來本尊真的是英國演員，全名為Katy Louise Saunders，只是現在已經淡出演藝圈。
宋仲基這次面對感情態度相當大方，除了主動向工作人員介紹Katy，早在9月的APAN頒獎典禮上，就公開感謝Katy。粉絲發現，當時他提到：「還有親愛的我們Katy，我們納拉、瑪雅和安帝斯，還有珍貴的朋友們，真的很愛大家。」
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粉絲除了熟悉納拉是宋仲基的愛犬，對其他的名字都感到陌生。如今答案揭曉，原來宋仲基是在放閃Katy，而瑪雅、安帝斯是Katy的寵物。
因為有演員身分，Katy的資料在網路上皆是公開訊息，像是她演過《情色愛過界》（Virgin Territory）、《情慾三重奏》（Third Person）和《波奇亞》（西班牙語：Borja）等電影，身材性感火辣。而她實際年齡比宋仲基大一歲，現在另有英文家教身分。
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