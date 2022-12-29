宋仲基《財閥家》收視第一卻極難睇？微博熱議2022爛尾韓劇與陸劇

【宋仲基／財閥家的小兒子】近日#你看過最難釋懷的爛劇#登上了微博熱搜，而討論度超高的有以下的五部劇集！大部分的觀眾都留言表示：「快被結局給整無語了」~



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一、《財閥家的小兒子》

宋仲基主演的電視劇《財閥家的小兒子》在早前還登上了韓劇收視率TOP 1，沒想到在近期的結局卻被部分觀眾吐槽「看不下去，快被氣死了」！有觀眾甚至為了穩固電視劇在心中的地位，所以決定棄劇、不看最後兩集。

二、《律戰江湖》

對於李鍾碩和林潤娥主演的《律戰江湖》，也被網友直呼：「把我傷的最深的一部劇」！女主的死成為了觀眾們最過不去的坎：「除了女主死了其他還能勉強接受」，只能說大家想看的是他們兩人的HE（Happy Ending）而不是BE（Bad Ending）啊~

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三、《愛的二八定律》

「前面還挺搞笑，後面不知道在搞什麼」被網友評論在《愛的二八定律》的留言區中。觀眾們都認為前面的劇情走向大致上都還可以接受，但到了後面幾集就開始有點莫名其妙：「後面人設崩的看不下去了」、「這劇情真的有夠爛的」。

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四、《二十五，二十一》

韓劇《二十五，二十一》也在早前登上了收視率TOP 9，但結尾卻是大多數觀眾們的意難平啊！網友紛紛表示：「最後兩集我都沒看，在我心裡就是HE」、「從沒見過男女主人設巨好結果就是不會在一起的劇」、「這個真的氣死我了」！

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五、《卿卿日常》

之前擁有超高討論度的陸劇《卿卿日常》由白敬亭和田曦薇主演，只是沒想到在評論區中也被網友們炎上：「本來當個小甜劇看個熱鬧，後面都沒邏輯了」、「看到26集以後就棄了」、「不算爛尾，但後面確實不如開頭」、「後面都猜的到劇情，無趣至極」~

以上都是你心中爛尾的電視劇嗎？雖然大部分觀眾都指定是「詐騙劇」，但還是有網友認為有些不至於到看不下去啦~

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